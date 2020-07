Abertas mais de 30 vagas para emprego em Assis

Ótima notícia para quem está desempregado e tem qualificação ocupar uma das 31 vagas ofertadas na cidade pelo Posto de Atendimento ao Trabalhador, que funciona no Espaço Cidadania, situado na avenida Armando Sales de Oliveira, 1.170, em Assis.

Os interessados podem comparecer ao PAT, “onde deverão entregar o currículo com a anotação da vaga pretendida”, orientou Marcos Samponi, coordenador do serviço no município.

As vagas ofertadas na cidade desde a manhã desta quinta-feira, dia 30 de julho, são:

– Encarregado de terraplanagem;

– Patroleiro de base;

– Operador de escavadeira hidráulica;

– Operador de rolo;

– Operador de trator de pneus;

– Operador de máquinas;

– Operador de retroescavadeira;

– Ajudante de obras;

– Apontador;

– Encarregado de transportes;

– Operador de caminhão munck;

– Motorista de caminhão;

– Motorista de caminhão basculante;

– Motorista de caminhão pipa;

– Motorista de carreta;

– Lubrificador;

– Mecânico;

– Auxiliar de mecânico;

– Eletricista manutenção de máquinas;

– Eletricista manutenção predial;

– Líder de obra civil/drenagem;

– Auxiliar de laboratório;

– Televendas;

– Marceneiro;

– Auxiliar administrativo;

– Auxiliar Técnico Enfermagem;

– Auxiliar elétrico;

– Soldador;

– Serralheiro.

Interessados devem procurar o PAT