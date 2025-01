A496 – Penapolense terá três reforços e ex-zagueiro do Corinthians contra o VOCEM

A diretoria do Clube Atlético Penapolense entregou três reforços ao técnico Oscar de Souza após a estreia, sem gol, no Campeonato Paulista da Série A4 contra o União Barbarense, no estádio Tenente Carriço, em Penápolis, na quarta-feira, dia 22 de janeiro.

Para enfrentar o VOCEM, no estádio Tonicão, neste sábado, dia 25 de janeiro, às 19h30, a ‘Pantera’, como é conhecido o Penapolense, também aposta na experiência do zagueiro Kadu, de 38 anos, que passou por Corinthians e Grêmio Porto-Alegrense (foto abaixo).

Dos três reforços do tricolor de Penápolis, dois são conhecidos da torcida: o meio campista Affonso e o lateral-esquerdo Diogo Gomes. Já o volante Celestino fará sua estreia no time.

Affonso, de 22 anos, revelado no Fortaleza já defendeu o Penapolense em 2023 e no primeiro semestre de 2024, somando 25 jogos e três gols. Depois, passou por Atlético Catarinense e Real Sport Clube-RS. O lateral-esquerdo Diogo Gomes, de 22 anos, revelado no Tanabi-MG, é mais um que já passou pelo time de Penápolis. Entre 2022 e 2024, o jogador disputou 21 partidas pelo CAP e anotou três gols. A única novidade é o volante Celestino, de 25 anos, que começou a carreira no Náutico-PE. Em 2024, ele passou por quatro times diferentes: Cruzeiro-AL, Paranavaí-PR e, pelos pernambucanos, Ipojuca e Belo Jardim. XERIFE – O nome de mais destaque no Penapolense é o zagueiro Kadu, de 38 anos, que tem passagens em sua longa carreira pelo Corinthians-SP e Grêmio-RS. Na temporada de 2024, ele disputou apenas cinco jogos pelo Luverdense, no futebol mato-grossense. Revelado pelo Bragantino, Kadu foi para o Corinthians e integrou o elenco que acabou sendo rebaixado no Brasileirão, em 2007. Voltou para Bragança Paulista, antes de se transferir para Figueirense, Vitória, Braga (Portugal) e Athletico Paranaense. Em 2016, foi para o Grêmio (foto abaixo), mas logo foi emprestado para a Ponte Preta-SP. Depois, o zagueiro Kadu jogou no Goztepe (Turquia), além de Chapecoense, Villa Nova-MG, Figueirense, Capital-DF e Oeste. 62 MINUTOS – Em sua estreia pelo Penapolense, o experiente zagueiro Kadu foi substituído aos 17 minutos do segundo tempo por Eduardo Albuquerque. Informações: ge.globo.com