A489 – VOCEM tem cinco desfalques para a estreia

O técnico Marco Antônio Campagnollo não terá força máxima para a estreia do VOCEM no Campeonato Paulista da Série A4 em Santos.

Problemas no registro de inscrição deixarão cinco atletas fora do elenco que viajará para Santos nesta quarta-feira, dia 22 de janeiro, no estádio Espanha, para enfrentar o tradicional Jabaquara.

O lateral esquerdo Diego (22 anos), o meia atacante Nícolas (22 anos) e os três atacantes Alef Leite (30 anos), Wendel ‘Pelé’ (22 anos) e Jonatan Da Ora (21 anos) não foram inscritos a tempo e não poderão ser escalados para o jogo desta quarta-feira. Eles nem integram a delegação mariana, que viaja nesta terça-feira para o litoral.

Dos cinco desfalques, Alef Leite e Nícolas foram titulares no único teste, em Marília, contra o MAC, que terminou 1 a 1. Os demais ausentes entraram no transcorrer do jogo-treino.

A expectativa da diretoria mariana é que os cinco atletas estejam aptos para o segundo confronto válido pela Série A4, marcado para sábado, dia 25, às 19 horas, no estádio Tonicão, em Assis, contra o Penapolense.

O setor ofensivo será o mais prejudicado para a partida contra o Jabaquara. ‘Chileno’, de 22 anos, deverá ser a principal arma no ataque mariano.

O treinador Marcos Campagnollo, informado pela diretoria sobre os cinco desfalques, ainda não divulgou o time titular que enfrentará o Jabaquara.

Treino do VOCEM no CT Padre Bellini – Foto: Cícero Motta

TRIO – A Federação Paulista de Futebol divulgou a equipe de arbitragem que atuará em Santos. O assistente administrativo Alef Feliciano Pereira, de 30 anos, apitará Jabaquara e VOCEM. O professor de Educação Física Lucas Lascasas, de 30 anos, será o assistente 1, e Elias Cedraz Santiago Carneiro, de 29 anos, o assistente 2.

JABAQUARA – No início do Século XX, imigrantes espanhóis radicados na Baixada Santista se reuniam em associações ou agremiações esportivas, para manter a relação entre habitantes santistas de origem espânica. Em 1914, jornaleiros espanhóis recolheram assinaturas de descendentes do país para fundar, em 15 de novembro do mesmo ano, o Espanha Futebol Clube, mais tarde chamado de Jabaquara Atlético Clube, fundado em 15 de novembro de 1914.

A primeira partida oficial foi contra o Clube Afonso XIII, também de origem espanhola e fundado no litoral paulista. O jogo terminou empatado por 1 a 1. O primeiro campeonato oficial disputado foi a Liga Santista de Jogos Atléticos. No ano seguinte, conquistou o primeiro título da história, a Taça Grande Café D’Oeste, campeonato que voltou a vencer dois anos depois.

Em 1924, devido ao aumento do número de simpatizantes do clube, a sede foi transferida para o bairro do Macuco, no dia 14 de novembro, com o nome de Estádio Antonio Alonso, em homenagem a um de seus fundadores.

Em 1942, o clube foi obrigado a mudar de nome, em razão da Segunda Guerra Mundial. Foram sugeridos nomes como “XV de Novembro” e “Cruzeiro do Sul”, mas o que predominou foi o Jabaquara Atlético Clube, em alusão ao bairro de origem. Nesta mesma data, o clube definiu o escudo, que ficou praticamente inalterado até hoje.

Ainda na década de 40, o clube sofreu um grave revés financeiro. Como consequência, precisou vender um terreno na Ponta da Praia, em Santos, que liquidou apenas parte das dívidas. Em 1961, adquiriu uma área definitiva, ainda que pouco valorizada: a Caneleira, com mais de 67 mil m².

Quanto ao uniforme, passou por diversas alterações. Ainda como Espanha, o time utilizou uma camisa vermelha, com larga faixa vertical amarela sobre o peito. Depois, a faixa passou a ser diagonal, partindo do ombro esquerdo da camisa – ainda vermelha, mas, agora, com a gola em amarelo. Nos últimos anos outra inovação, com camisa de listras verticais e uniformes predominantemente em amarelo.

Entre os principais títulos, está o do Campeonato Paulista da Série A3, em 1993, e o da Série B3, em 2002 – com uma equipe formada pela base de jovens jogadores do Santos Futebol Clube e dirigida pelo técnico Márcio Fernandes, que comandou o clube alvinegro no estadual. Em 2008, a equipe anexou seu patrimônio ao Litoral, clube bancado por Pelé. Na temporada de 2009, o Jabaquara se inscreveu na Segunda Divisão do Campeonato Paulista.

DESTAQUES – Sob o comando do técnico debutante Marcos Fabiano e do assistente técnico Ramires, o Jabaquara montou um elenco ‘competitivo’ para a disputa da Série A4 do Campeonato Paulista.

Para a função de volante, o clube contratou o experiente Daltro, ex-América de Natal, Maranhão e Atibaia; Rodrigo Conchilha, que atuou no futebol do Distrito Federal, além de trazer de volta Fabinho, destaque da equipe no ano passado e que foi emprestado ao Sampaio Corrêa-RJ (foto abaixo). Conchilha, Daltro, Fabinho e Ramires durante treino do Jabaquara