A488 – Três sepultamentos em Assis neste dia 21 de janeiro

Há três sepultamentos programados para esta terça-feira, dia 21 de janeiro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

O velório do senhor Aparecido Alves dos Santos (foto abaixo), de 71 anos, acontece no Centro Funerário Pax, na rua Smith Vasconcelos, na esquina do Hospital Regional, de onde sairá o cortejo fúnebre às 8h30. O sepultamento acontecerá às 9 horas.

A esposa do ex-prefeito e ex-deputado Ruy Silva, senhora Maria Helena de Oliveira Silva (foto abaixo), de 93 anos, será velada na sala nobre do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 14h30. O sepultamento foi marcado para às 15 horas.

No final da tarde, às 16 horas, será sepultado o senhor Florisval Rodrigues Cassemiro, de 77 anos, que está sendo velado na sala 1 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 15h30.

REGIÃO – Em Pedrinhas Paulista, haverá o sepultamento da senhora Irene Fongaro, de 77 anos.

DIA 20 – Na tarde desta segunda-feira, dia 20 de janeiro, aconteceu o sepultamento do senhor Alceu Garcia (foto abaixo), de 61 anos, que foi encontrado morto em residência, na rua Platina.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!