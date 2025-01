A484 – Sepultamentos em Assis neste dia 20 de janeiro

Sepultamentos programados para esta segunda-feira, dia 20 de janeiro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No início da tarde, às 13h30, será sepultado o senhor João Baldo, de 91 anos, que está sendo velado na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 13 horas.

O corpo de Alceu Garcia, de 60 anos, que foi agredido e morto em sua residência, na rua Platina, ainda encontra-se no Instituto Médico Legal -IML- e não há informações sobre o local do velório e horário do sepultamento.

REGIÃO – Na vizinha cidade de Cândido Mota será sepultada a senhora Ana Maria de Jesus Souza, de 104 anos, que está sendo velada no velório municipal.

DOMINGO – Neste domingo, dia 19 de janeiro, foram registrados dois sepultamentos no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

O senhor Benedicto de Oliveira, de 85 anos, foi sepultado no início da tarde, às 13h30.

Logo depois, às 14 horas, houve o sepultamento da senhora Dilce Nogueira da Silva, de 89 anos.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!