A477 – Casa das Meninas prevê pagar salários de dezembro só em fevereiro

Cerca de 130 trabalhadores da Casa das Meninas ‘São Francisco’ de Assis, , sendo a grande maioria formada professoras, ainda não receberam os salários do mês de dezembro de 2024, que deveriam ser quitados na primeira semana de janeiro de 2025. É a primeira vez que isso acontece nos últimos oito anos.

A presidente da entidade, professora Ângela Canassa, procurada pelo repórter e vereador Reinaldo Nunes, o Português, admitiu o atraso e afirmou que, infelizmente, só poderá quitar o débito na primeira semana de fevereiro, junto com o pagamento do mês de janeiro. “Antes disso, não temos recurso financeiro”, justifica. Segundo ela, por conta de “implantação do sistema”, a Prefeitura também não consegue antecipar parte da subvenção prevista para 2025 para saldar essa dívida trabalhista.

A possibilidade de efetuar um empréstimo bancário foi descartada pela presidente da entidade: “Teríamos sérias dificuldades pagar os juros”, teme.

Ângela garante ter quitado as duas parcelas do décimo-terceiro de 2024 e exibiu uma Certidão Negativa de Débitos trabalhistas e previdenciários, o que garantirá o recebimento das subvenções.

A presidente da entidade explicou também que a Casa das Meninas recebeu uma subvenção da Prefeitura de Assis de R$ 3.941.246,00 em 2024 e que, só para quitar as 14 folhas de pagamento de salários -incluindo férias e décimo-terceiro- foram gastos cerca de R$ 2,9 milhões.

A Casa das Meninas atende 933 crianças no ensino infantil, sendo 100 na extensão ‘Colo de Mãe’, na vila Prudenciana, 87 do programa ‘Protagonista’ e mais 760 na própria Casa da Menina, na rua Luiz Pizza, próximo à Catedral.

Todas as crianças recebem quatro refeições, produzidas na cozinha própria da entidade. “Além disso, temos as demais despesas para manter a entidade em funcionamento, como água, energia elétrica, material de higiene e limpeza, entre outros itens”, contou Ângela.

A presidente da Casa das Meninas defende um reajuste no repasse da subvenção municipal com base na média per capta. “Por criança, atualmente recebemos R$ 5.730, quando deveria ser R$ 7.165”, diz. Pelos cálculos da dirigente, o débito pelo atendimento de cada criança é de R$ 1.272,00.

Para tentar equilibrar as finanças, a Casa das Meninas realiza anualmente diversos eventos beneficentes, como o tradicional leilão de gado e sua festa junina, mas por um período de seis meses, quando Ângela Canassa esteve afastada para ser candidata á vereadora, as promoções deixaram de acontecer.

DESCULPAS – Mesmo garantindo ter alertado os funcionários, em outubro de 2024, para que eles se programassem financeiramente, em razão de já prever as dificuldades para quitar os salários de dezembro, Ângela Canassa pediu desculpas aos trabalhadores pelo atraso.