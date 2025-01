A462 – ‘Orelhão’, perto do Terminal Rodoviário, é alvo de incêndio

Um aparelho telefônico público, popularmente conhecido como ‘orelhão’, fixado na calçada, nas imediações do Terminal Rodoviário de Assis, foi alvo de um incêndio na tarde do primeiro dia do ano de 2025.

Por volta das 13 horas desta quarta-feira, o técnico de enfermagem Pedro Salvi retornava do trabalho, quando percebeu o fogo e a grande quantidade de fumaça. “Eu estava na avenida Getúlio Vargas, próximo ao Terminal Rodoviário, e notei o orelhão em chamas”, contou.

O técnico de enfermagem estacionou o carro e registrou, com seu aparelho celular, as imagens do fogo e das chamas, consumindo o equipamento de telefonia (foto abaixo).

Salvi retirou o extintor do seu veículo e, junto com um casal, que estava em outro veículo, conseguiu controlar o fogo.

Enquanto as chamas eram controladas, o casal acionou o Corpo de Bombeiros, que deslocou uma viatura para efetuar o rescaldo, evitando que o fogo se propagasse ao estabelecimento comercial vizinho.

A Polícia Civil foi acionada para registrar a ocorrência e apurar as causas do incêndio.

Registro do fogo consumindo o ‘orelhão’ – Imagem: Pedro Salvi