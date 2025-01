A461 – Cartório de Assis registrou 1.232 nascimentos em 2024

De acordo com o Cartório de Registro Civil de Assis, em 2024 foram registrados 1.232 nascimentos.

Ainda não é possível a informação da quantidade de registros mês a mês, mas o Cartório de Registro Civil já está providenciando esse detalhamento, em atendimento à solicitação do JS.

Também não é possível afirmar que o número de registros (1.232) seja exatamente a mesma quantidade de crianças nascidas em Assis porque, de acordo com a legislação, “o local de registro pode ser no lugar do parto ou no local de residência dos pais.”

PRIMEIRO – O primeiro nascimento em Assis ocorreu no Hospital Regional de Assis. Uma menina nasceu nesta quarta-feira, dia 1º de janeiro. No entanto, a direção do Hospital informa estar impedida de divulgar mais detalhes, que, por protocolo, só poderão ser fornecidos mediante solicitação, por escrito, à assessoria de imprensa da Secretaria Estadual da Saúde, o que já foi feito.

O JS complementará a informação assim que receber um retorno da Secretaria Estadual da Saúde.

SEGUNDO – Na manhã desta quinta-feira, dia 2 de janeiro, exatamente às 10h30, na Maternidade Nossa Senha das Vitórias, na Santa Casa de Assis, aconteceu o segundo nascimento em Assis.

Por meio de cesárea, nasceu um menino, que pesa 2 quilos e 605 gramas e receberá o nome de Emanuel. A mãe reside em Tarumã.