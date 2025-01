A460 – Assis registrou 900 sepultamentos em 2024

De acordo com a administração do Cemitério Municipal da Saudade, Assis registrou 900 sepultamentos no ano de 2024, o que representa uma média mensal de 75 pessoas sepultadas e 2,4 sepultamentos diários.

Durante o ano de 2024, junho foi o mês que registrou o maior número de sepultamentos (104). O mês com menor registro foi novembro (58).

Acompanhe, mês a mês, a quantidade de sepultamentos no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis, no ano de 2024:

Janeiro – 62

Fevereiro – 82

Março – 83

Abril – 76

Maio – 77

Junho – 104

Julho – 77

Agosto – 76

Setembro – 74

Outubro – 64

Novembro – 58

Dezembro – 67

TOTAL – 900