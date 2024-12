A455 – VOCEM passará 62 horas dentro de ônibus; distância total daria para ir à Venezuela

A distância (por terra) entre Assis e Caracas, capital da Venezuela, é quase igual à quantidade de quilômetros que a delegação do VOCEM de Assis percorrerá somente na primeira fase do Campeonato Paulista da Série A4.

O percurso entre Assis e a capital venezuelana, que fica no extremo norte da América do Sul, é de cerca de 5,9 mil km.

As viagens de ida e volta do VOCEM, só na primeira fase do Paulista da Série A4, com sete partidas disputadas fora de Assis, totalizarão aproximadamente 5,6 mil km.

CUSTO – Segundo o proprietário de uma empresa de ônibus que realiza fretamento, o valor cobrado por quilômetro rodado atualmente gira em torno de R$ 7,50. Caso tivesse que pagar esse valor, a diretoria do VOCEM gastaria a importância de R$ 42 mil com viagens. No entanto, como a empresa fretada pelo VOCEM, a Life Turismo (foto abaixo), pertence ao vice-presidente do Conselho Deliberativo do clube, Luis Henrique Colombo, deve haver um desconto significativo.

HORAS – De acordo com uma pesquisa feita pelo JS, e respeitando os limites de velocidade estabelecidos nas estradas pelas quais o VOCEM percorrerá, a delegação mariana passará quase 62 horas dentro de um ônibus, o que corresponde 2,5 dias.

Entre os 16 clubes participantes, só o Araçatuba ficará na estrada por mais tempo do que o time de Assis. Serão 7.879 km percorridos pelo interior paulista.

Já o Clube Atlético Taquaritinga, beneficiado por estar situado na região central do estado, é o elenco que menos tempo gastará para disputar seus compromissos fora de casa. Serão somente 2.880 km no total, que representa praticamente metade do percurso do VOCEM.

Veja as distâncias que cada clube participante do Campeonato Paulista da Série A4 percorrerá para disputar suas partidas fora de seus domínios.

Araçatuba: 7.879 km

VOCEM de Assis: 5.536 km

Penapolense (Penápolis): 4.902 km

Joseense (São José dos Campos): 4.285 km

Jabaquara (Santos): 4.227 km

Barretos: 4.072 km

Inter Bebedouro: 3.861 km

Paulista (Jundiaí): 3.770 km

São Caetano: 3.763 km

Colorado (Caieiras): 3.702 km

União Barbarense (Santa Bárbara do Oeste): 3.462 km

Matonense (Matão): 3.532 km

Audax (Osasco): 3.494 km

Nacional (São Paulo): 3.448 km

São-Carlense: 3.356 km

Taquaritinga: 2.880 km

Acompanhe as viagens e as distâncias (ida e volta) que o VOCEM terá que cumprir na primeira fase do Campeonato Paulista da Série A4.

Santos – 1.040 km (11 horas e 10 minutos)

São José dos Campos – 1.052 km (11 horas e 20 minutos)

Osasco – 836 km (8 horas e 36 minutos)

Bebedouro – 656 km (7 horas e 32 minutos)

Taquaritinga – 522 km (6 horas e 16 minutos)

Matão – 554 km (6 horas e 34 minutos)

São Paulo – 876 km (9 horas e 30 minutos)

Fonte: Google Maps