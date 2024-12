A452 – Ciclista idoso morre na rodovia, motorista fugiu sem prestar socorro

Um ciclista morreu na madrugada deste sábado, dia 28 de dezembro, após acidente registrado no km 441 da rodovia Raposo Tavares, em Assis, próximo a alça que dá acesso à avenida Walter Fontana e à estrada vicinal Clementino Alves de Souza, que liga Assis a Platina.

Segundo informações da Polícia Rodoviária, por volta de 1h30 da madrugada um idoso conduzia sua bicicleta na contra-mão, quando ocorreu a colisão frontal. O ciclista morreu no local e motorista do veículo envolvido no acidente -que não foi identificado- fugiu, sem prestar socorro.

A bicicleta (foto abaixo), destruída, foi encontrada no acostamento.

O corpo do ciclista foi removido ao Instituto Médico Legal, onde seria submetido ao exame necroscópico.

De acordo com um documento encontrado no bolso da calça do ciclista, a vítima tem 69 anos de idade e é natural de São Pedro do Turvo.

A ocorrência foi registrada pela Polícia Civil, que aguarda a confirmação da identidade da vítima para comunicar os seus familiares sobre o acidente.