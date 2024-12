A451 – Morre o empresário Chiquinho Garcia

Morreu no início da manhã deste sábado, dia 28 de dezembro, aos 93 anos, o empresário do ramo de transporte coletivo José Francisco Garcia, o Chiquinho Garcia (foto abaixo).

Chiquinho, durante décadas, foi detentor da empresa J.F. Garcia, que dominava a concessão do transporte coletivo urbano em Assis, conhecido como ‘Circular’. Ele também possuía concessão de várias linhas intermunicipais.

O lazer preferido do empresário Chiquinho Garcia, mesmo com a idade avançada, era pescar com os amigos. “A última pescaria que ele participou foi há aproximadamente um mês, numa pousada em Presidente Epitácio”, contou o mecânico conhecido por ‘Figurinha’, um dos amigos mais próximos de Chiquinho (foto abaixo).

‘Figurinha’ e Chiquinho Garcia

Chiquinho estava internado na Santa Casa de Misericórdia de Assis, onde foi confirmada sua morte, pouco após às 6 horas. As causas da morte não foram divulgadas.

O corpo do empresário José Francisco Garcia será velado a partir das 11 horas, na sala 4 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o cortejo fúnebre às 15h30.

O sepultamento acontecerá neste sábado, dia 28, às 16 horas, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.