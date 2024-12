A443 – Sepultamento em Assis neste dia 22 de dezembro

Há um sepultamento programado para este domingo, dia 22 de dezembro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No início da tarde, às 13h30, será sepultada a senhora Aparecida Gabriel Adão Lopes (foto abaixo, de 91 anos, que está sendo velada no Centro Funerário Pax, na rua Smith Vasconcelos, esquina do Hospital Regional, de onde sairá o cortejo fúnebre às 13 horas.

REGIÃO – Na cidade de Florínea, às 15 horas, haverá o sepultamento da senhora Mari Ivone Messias Rodrigues (foto abaixo), de 72 anos.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!