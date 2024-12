A411 – Zero Grau e Guarani decidem Varzeano 2024 neste domingo

O futebol varzeano 2024 de Assis encerra a temporada 2024 na manhã deste domingo, dia 15 de dezembro, no estádio municipal Marcelino de Souza.

As equipes do Zero Grau (foto abaixo) e Guarani decidirão o título da competição, a partir das 10 horas.

A entrada é franca!