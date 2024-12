A401 – VOCEM estreia a 500 km de Assis

A Federação Paulista de Futebol divulgou na tarde desta sexta-feira, dia 6 de dezembro, a tabela completa dos jogos do Campeonato Paulista da Série A4.

O VOCEM estreia no dia 22 de janeiro, uma quarta-feira, a 500 de Assis.

O primeiro confronto do ‘Esquadrão da Fé’ será no Estádio Espanha (foto abaixo), em Santos, contra o tradicional time do Jabaquara Atlético Clube, fundado em 1914.

Estádio Espanha, em Santos

O estádio Espanha tem capacidade para abrigar cerca de 8 mil torcedores.

Vice-campeão paulista em 1927 e 1934, o Jabaquara tem como mais recentes conquistas o título da Série A3 em 1993 e o da B3 em 2002.

Na temporada 2024, o Jabaquara quase foi rebaixado. O time amarelo e vermelho do litoral terminou a primeira fase com apenas 11 pontos. O rebaixado Independente de Limeira somou 10 pontos.

A DISPUTA – A tabela básica e o regulamento do Paulista A4 Sicredi 2025 foram definidos. O torneio tem início em 22 de janeiro e data de final prevista para 27 de abril.

Campeão e vice do Paulista Sub-23 da Segunda Divisão Sicredi da atual temporada, Paulista e Colorado Caieiras estreiam como mandantes contra a Matonense e o Barretos, respectivamente.

Além do clube de Matão, o São Caetano, outro clube que foi rebaixado na última temporada, estreia fora de casa contra o Nacional, em São Paulo.

Na primeira fase, os 16 clubes se enfrentam em turno único, e avançam para a segunda fase os oito melhores colocados. As quartas, semifinais e finais serão disputadas em ida e volta. Em caso de igualdade nas fases de mata-mata, o time que possui a melhor campanha garante a classificação. Os dois finalistas terão acesso ao Paulistão A3 Sicredi 2026.

JOGOS DO VOCEM

22/01/25 – Quarta-feira – Jabaquara x VOCEM

26/01/25 – DOMINGO – VOCEM x Penapolense

29/01/24 – Quarta-feira – VOCEM x Barretos

02/04/25 – Domingo – Joseense x VOCEM

09/02/25 – Domingo- VOCEM x São Caetano

12/02/25 – Quarta-feira – AUDAX x VOCEM

16/02/25 – Domingo – VOCEM x Grêmio SãoCarlense

19/02/25 – Quarta-feira – VOCEM x Araçatuba

23/02/25 – Domingo – Internacional de Bebedouro x VOCEM

26/02/25 – Quarta-feira – VOCEM x Colorado de Caieiras

01/03/25 – Sábado – Taquaritinga x VOCEM

09/03/25 – Domingo – VOCEM x União Barbarense

12/03/15 – Quarta-feira – Matonense x VOCEM

16/03/25 – Domingo – Nacional x VOCEM

22/03/23 – Sábado – VOCEM x Paulista de Jundiaí