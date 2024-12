A400 – Morre Vicente de Melo, do Bar Alvorada, no Mercadão

Morreu na madrugada deste sábado, dia 7 de dezembro, no Hospital Regional de Assis, onde estava internado há oito meses, Vicente de Melo (foto abaixo), de 81 anos.

Vicente em seu bar,

no Mercadão

Amante de uma boa música e da noite, durante décadas, Vicente foi proprietário do Bar Alvorada, localizado no Mercadão.

“Inaugurado em 1969, na antiga Estação Rodoviária, o ponto foi um fenômeno de sobrevivência numa área desgastada e deteriorada para comércio e serviços. Funcionava e fervia a altas horas”, descreveu o jornalista Marcos Barrero, em seu livro Assis de A a Z.

“Sob o comando do despojado Vicente de Melo, o bar fechava de dia e abria à noite. Manhã, bem pensar”, descreveu Barrero.

SEM DESPEDIDA – Por decisão de um sobrinho, o corpo de Vicente de Melo não será velado em Assis. Assim que for liberado no Centro Funerário São Vicente, provavelmente no início da tarde, Vicente de Melo será levado para a cidade de Itapuí (vizinha de Jaú), onde ele nasceu e será sepultado.

Aos amigos, nossos sentimentos!