A387 – Finalistas do Varzeano Regional disputam o Troféu ‘Picha’ neste sábado

Exatamente às 15h30 deste sábado, dia 30 de novembro, no estádio municipal Antônio Vianna Silva, na vila Operária, a bola rola para a disputa do troféu Luis Carlos Sampaio, o ‘Picha’.

Inter da Viela e São Cristovão passaram por todos os adversários durante a temporada 2024 e serão, com mérito, os finalistas do Campeonato Varzeano de futebol regional, que contou com a participação de equipes amadoras de Assis e cidades vizinhas.

Inicialmente marcada para às 15 horas, a decisão tem uma tolerância máxima de 30 minutos para os clubes estarem no gramado do Tonicão. “Exatamente às 15h30, a bola rola”, garantiu o secretário municipal de esportes César Nunes.

A entrada é franca.

HOMENAGEADO – Luis Carlos Sampaio, o ‘Picha’, foi presidente da Liga Assisense de Esportes por dois mandatos e do VOCEM.

Picha era o dirigente mariano quando o estádio Antônio Vianna Silva, o Tonicão, foi inaugurado e recebeu a partida festiva entre VOCEM e Corinthians, em 18 de março de 1992 (foto abaixo).

Luis Carlos Sampaio era funcionário da SABESP -Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo- e morreu no dia 1º de março de 2013.

Picha, entre o padre Aloísio Belini e o ex-jogador Neto, na inauguração do Tonicão – Imagem: Lúcio Coelho