A381 – GALERIA DA SAUDADE – Amador do VOCEM

Esse registro é de uma das equipes amadoras do ‘Marianinho’ que, anos depois, em 1978, viria a se tornar o VOCEM, quando ingressou no futebol profissional do Estado de São Paulo.

A imagem é do final da década de 70, antes de uma partida disputada no estádio municipal Marcelino de Souza, o ‘Sãopaulinho’, na vila Ribeiro.

Em pé: Técnico Sérgio Berti (Bolão), Davi Lopes, Carlinhos ‘Beiceira’, Macieira, ‘Nhô’, Valdemar ‘Dema’, Ditinho Camargo, ‘Nena’, ‘Pregão’ e Luis Carlos Sampaio ‘Picha’.

Agachados: (?), Paulo Estevão, Márcio Jardim, ‘Nardo’, Dorta, Beto Negri, Carlos Augusto, ‘Fio’, Paulinho e Nenê Negri.