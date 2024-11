A375 – Vereador pede a cassação do prefeito José Fernandes

A Câmara Municipal de Assis deverá votar na sessão desta segunda-feira, dia 25 de novembro, mais um pedido para instalação de uma Comissão Processante visando a cassação do prefeito José Aparecido Fernandes, que está a pouco mais de um mês da conclusão do seu mandato.

Desta vez, a denúncia, apresentada pelo vereador Fernando Sirchia, do PDT, é que o prefeito não teria destinado R$ 30 mil à Semana do Hip Hop, como prevê uma emenda impositiva apresentada pelo parlamentar em 2023 e incluída no Orçamento de 2024.

Segundo Sirchia, “a verba destinada não foi utilizada para a realização do evento no prazo previsto e não houve apresentação de motivo técnico impeditivo para sua execução por parte do Executivo Municipal. Na ausência de execução, o prefeito também não possibilitou ao Legislativo a oportunidade de remanejamento da verba conforme prevê a legislação”, acusa.

Prefeito é alvo de nova denúncia na Câmara