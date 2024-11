A372 – Jovem, vítima de acidente com moto num trecho em obra da SP-333, será sepultado em Florínea

Será sepultado às 14 horas deste domingo, dia 24 de novembro, no Cemitério Municipal de Florínea, o jovem João Mathias Cavalheiro Neto (foto abaixo), de 22 anos, que morreu após acidente ocorrido na tarde deste sábado, dia 23, num trecho em obras da rodovia Miguel Jubran, a SP-333, no município de Florínea

De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária, João Mathias conduzia uma motocicleta Honda CG, modelo Titan, 150 cilindradas, no sentido Florínea a Assis, quando, no km 444, mais 200 metros, nas proximidades da Penitenciária Estadual, ele teria perdido o controle da moto, se chocando contra a defensa metálica e tombado no pista.

Segundo relato da Polícia Rodoviária, o local está devidamente sinalizado, informando a execução de obras.

João Mathias Cavalheiro Neto chegou a ser socorrido e removido ao Pronto Socorro de Florínea, onde foi confirmado o óbito.

Após ser submetido ao exame necroscópico no IML de Assis, o corpo foi liberado à família para ser velado e sepultado.

O velório acontece no Velório Municipal e Florínea e o sepultamento foi marcado para às 14 horas deste domingo, em Florínea.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!