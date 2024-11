A370 – VOCEM contrata ex-goleiro do Assisense e adia apresentação do elenco

Nesta quarta-feira, dia 20 de novembro, em entrevista ao Jornal da Segunda, o presidente do VOCEM, Lauro Valim, confirmou a contratação do goleiro Gabriel Barbato, de 27 anos, que passou pelo Assisense em 2017. Valim também informou ter adiado a apresentação da comissão técnica e do elenco para o dia 16 de dezembro, no Centro de Treinamento Padre Beline.

O dirigente mariano informou que todas as indicações estão sendo feitas ou aprovadas pelo técnico Marcos Campagnollo. O ex-técnico Betão Alcântara, que passou pelo VOCEM em 2020 e 2021, também tem sugerido e indicado alguns nomes.

Valim anunciou a composição da Comissão Técnica. Liderada por Marco Campagnollo, a equipe terá o professor Felipe Carlos (ex-Grêmio Prudente) como preparador físico. Rafael ‘Saci’ (ex-Inter de Bebedouro) será o treinador de goleiro e Paulinho (ex-Mirassol) foi contratado como mordomo (roupeiro). Só resta contratar o fisioterapeuta para substituir o assisense Betão ‘Sabará’.

Gabriel Barbato passou pelo Assisense em 2017

GOLEIRO – O dono da camisa 1 do VOCEM será Gabriel Barbato (foto acima), de 27 anos e 1m94. O arqueiro disputou o Campeonato Paulista da A3 e a Copa Paulista pelo Votuporanguense, mas atuou em apenas três partidas na temporada, sendo duas atuações pela A3 e uma na Copa Paulista.

Barbato começou a carreira em 2013, no sub17 de Guariba. Depois, se transferiu para a Ferroviária de Araraquara, onde disputou o sub17 e sub20. Em 2015, foi para o Batatais, onde disputou o sub20 e a equipe profissional. O goleiro veio para Assis em 2017, quando defendeu o ‘Falcão do Vale’ no sub-20. No mesmo ano, foi para o Aracá-MG.

Em 2018 e 2019, Barbato vestiu a camisa do Fernandópolis. Em 2020 e 2021 defendeu o Bandeirante de Birigui. Ainda passou pelo Nacional de Muriaé, Marília (2022) e Bagé (2023).