A366 – Feira do Rolo acontece ao lado da ‘Igreja Redonda’ neste feriado

Comerciantes e autônomos, que se reúnem aos domingos no recinto da APRUMAR para trocar ou comercializar seus objetos, decidiram promover uma ‘Feira do Rolo’ nesta quarta-feira, dia 20 de novembro, feriado nacional em comemoração ao Dia da Consciência Negra, na avenida Abílio Duarte de Souza (foto abaixo), numa área ao lado da Igreja São Nicolau, conhecida como ‘Igreja Redonda’, em razão do formato do prédio.

Local onde ocorrerá a Feira do Rolo

“A ideia surgiu para favorecer a população que mora nessa região da cidade e que não vai à APRUMAR por considerar o local distante”, explicou Adenilson Rodrigues, um dos organizadores do evento.

Ele explica que vários ‘rolistas’ já confirmam presença e acredita que será uma boa opção de compra às pessoas que procuram algum produto ou objeto usado, mas boa utilidade.

A Feira do Rolo terá início às 7 horas e deve se estender até o meio dia.