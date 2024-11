A365 – VOCEM anuncia a contratação do atacante Alef Leite, de 30 anos

O comentarista esportivo e novo dirigente do VOCEM, Wander Luís, o ‘Wandinho’, confirmou ao Jornal da Segunda, na manhã desta terça-feira, dia 19 de novembro, a contratação do atacante Alef Leite (foto abaixo), de 30 anos, com 65 quilos e 1m69 de altura. O jogador estava atuando pelo Rio Verde, no futebol goiano.

Apesar dos números não muito bons na atual temporada, quando não balançou a rede nas nove partidas disputadas no Campeonato Goiano da 3ª divisão, Alef tem, no currículo, um acesso no futebol paulista pelo Olímpia, em 2015. Naquela época, com 21 anos, ele marcou 11 dos 27 gols do clube na Segundona. Foi sua melhor fase artilheira da carreira. “É um jogador experiente”, comentou Wandinho.

Natural de Cafelândia, Alef Leite iniciou sua carreira nas categorias do Grêmio Novorizontino. Em 2014, se profissionalizou no Osvaldo Cruz, mas não marcou gol nas 8 partidas que entrou na sua primeira temporada como profissional.

Nos dois confrontos entre Osvaldo Cruz e VOCEM, em 2014, Alef Leite começou como reserva e só entrou na segunda etapa.

Depois do sucesso no Olímpia, em 2015, o atacante passou a rodar o país, com passagens por: São Carlos, Desportivo Brasil, Noroeste, CRAC, Juazeirense, Jaraguá, Goianésia, Penapolense, Vila Nova-MG, Aruko-PR, São José, Sertãozinho, Grêmio Maringá, Morrinhos, Anápolis e Catanduva, até chegar ao Rio Verde.

Segundo o dirigente mariano, o atacante teve boas referências de dois ex-treinadores do VOCEM, Betão e Carlinhos, mas a maior parte dos jogadores a serem contratados “está sendo indicação pessoal” do técnico Marco Campagnollo.

Outros atletas já apalavrados ou com pré-contrato assinado são: Rapchan (volante e lateral esquerdo do Votuporanguense), Eduardo Macedo (volante) e Gustavo (lateral esquerdo do Penapolense).

Wander Luís explicou que esses jogadores apalavrados ou com pré-contrato assinado chegarão em Assis na primeira quinzena de dezembro e passarão por avaliação médica, física e técnica, antes da assinatura do contrato.