A363 – Morre a professora de equoterapia Renata Scanholato

Luto no magistério de Assis.

As professoras da rede municipal de Assis iniciaram o dia de trabalho nesta terça-feira, dia 19 de novembro, com a triste notícia sobre a morte da colega Renata Scanholato Suzuki (foto abaixo), de 43 anos, que ministrava aulas na equoterapia, no Parque de Exposições da FICAR. Essa modalidade de ensino é um método terapêutico que utiliza o cavalo para promover o desenvolvimento biopsicossocial de pessoas com deficiências ou necessidades especiais.

Desde a semana passada, Renata estava em viagem de lazer à cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul, junto com o esposo Marcos Suzuki, diretor do Supermercado Pegue Pague Poko, e duas filhas, quando passou mal e precisou ser medicada.

Com suspeita de H1N1, ela foi transferida para a Unidade de Terapia Intensiva, onde chegou a ser intubada mas, infelizmente, não resistiu.

Exames a serem realizados por laboratório deverão confirmar a causa da morte.

Ainda não informações sobre o translado do corpo para Assis, onde haverá o velório e sepultamento.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!