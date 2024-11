A361 – Morre Cynthia Jabur, filha do ex-prefeito de C. Mota, Zacharias Jabur

Morreu na madrugada desta terça-feira, dia 19 de novembro, no Hospital e Maternidade de Assis, aos 49 anos, a nutricionista do Hospital Regional de Assis, Cynthia Jabur (foto), filha do médico Zacharias Jabur, que foi prefeito de Cândido Mota no período 2013 a 2016 e que morreu em maio de 2022. A mãe de Cynthia, Osmarina Simeão Jabur, havia morrido um ano antes, em 2021.

A prima de Cynthia, a vereadora candidomotense Regina Jabur, escreveu uma mensagem em sua rede social: “É difícil acreditar que você se foi! Vai para os braços de sua família, que fazia muita falta para você aqui: Thaís, Osmarina e o nosso querido Zacha. Foi uma filha exemplar. Está nos braços do Pai! Descanse em paz, minha prima querida. Não esquecerei nosso último dia juntas, numa despedida em família, com muitos sorrisos, abraços, e carinho”, se despediu.

O velório de Cynthia Jabur acontece no velório municipal de Cândido Mota desde às 8 horas, mas ainda não foi definido o horário do sepultamento, que deve ocorrer no final da tarde, em Cândido Mota.

Cynthia morreu aos 49 anos