A351 – Idosa morre ao ser atingida por motocicleta

Uma idosa de 85 anos morreu no final da tarde desta segunda-feira, dia 11 de novembro, na vizinha cidade de Tarumã, ao ser atingida por uma motocicleta.

De acordo com informações da Polícia Militar, por volta das 16h30, na avenida Tarumã, a senhora Clarinda Maria Braga Silva, de 85 anos, teria saído, repentinamente, de trás de um veículo devidamente estacionado para tentar atravessar a via, quando foi atingida pela motocicleta Honda CG 160 cilindradas, modelo Fan, conduzida por um soldador de 25 anos.

A idosa recebeu o primeiro atendimento no local, por populares, e chegou a ser socorrida pela equipe do SAMU -Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

O condutor das motocicleta também ficou ferido e foi removido para atendimento médico. De acordo com informações da Polícia Militar, o motociclista foi submetido ao teste do etilômetro e não foi constatada a presença de álcool no sangue.

O corpo da idosa foi removido ao Instituto Médico Legal de Assis, onde foi submetido ao exame necroscópico e liberado à família para o velório e sepultamento, que acontecerá no Cemitério de Tarumã nesta terça-feira, dia 12 de novembro.

A ocorrência foi registrada pelo delegado Tiago Bergamo Martins como homicídio culposo.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos.