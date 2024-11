A346 – Atletas participam de ‘treinão’ da 41ª Prova Padre Beline, que acontecerá dia 15

Um grande número de atletas participou do ‘treinão’ para a 41ª edição da Prova Pedestre Padre Beline, que acontecerá na sexta-feira, feriado de 15 de novembro, com largada às 7h30, em frente ao barracão da Escola de Samba Unidos da Vila Operária, na rua Tibiriçá.

O ‘treinão’, segundo o atleta Mauri Bueno, é fundamental para os competidores “se familiarizarem com o percurso e planejarem a estratégia durante a prova”, explicou.

O treino aconteceu na noite desta quarta-feira, dia 6 de novembro. Mesmo com previsão de chuva, cerca de 50 empolgados atletas compareceram.

5 KM – Atendendo antiga solicitação dos atletas, os organizadores da prova decidiram alterar o percurso e reduzir o trajeto de 7 para 5 KM. Fora suprimidos um trecho da subida da avenida Mário de Vitto, a avenida Dom Antônio e a descida da rua André Perine.

Com o novo percurso, os atletas, quando estiverem no meio da subida da avenida Mário de Vitto, no Parque Universitário, entrarão à direita, na rua João Ramalho, no trecho conhecido como ‘Mata da Unesp’, e seguirão até a rua Luis Carlos da Silveira, onde entram à direita, descendo em direção ao Assis Tênis Clube, onde percorrerão um pequeno trecho da rua Santa Cecília para terem acesso à Travessa Padre Beline e entrarem na reta final, num trecho de subida da rua Joaquim Murtinho, até cruzarem a linha de chegada.

No total, o percurso passa a ter exatamente cinco quilômetros, como reivindicavam vários corredores e os iniciantes dessa prática esportiva que ganha, a cada dia, mais adeptos na cidade.

O trecho inicial da Padre Beline continua sendo o mesmo: largada na rua Tibiriçá, rua Teixeira de Camargo, descida na rua Espírito Santo até o estádio Tonicão, um pequeno trecho da rua Antônio Zuardi/Carlos Gomes e mais três quadras da rua dos Expedicionários, até entrarem na descida da rua São Pedro e iniciarem a subida da avenida Mário de Vitto.

PREMIAÇÃO – Tradicionalmente, o vencedor da Prova Padre Beline recebe um troféu e um prêmio no valor da idade que o completaria estaria completando. Nascido em 5 de novembro de 1911, o homenageado teria completado 11 anos em 2024. Com isso, o prêmio em dinheiro dos campeões -masculino e feminino- será de R$ 113,00.

Também haverá prêmio em dinheiro para segundo e terceiro lugares.

Todos os competidores receberão uma medalha de participação.

Neste ano, atendendo solicitação dos atletas de outras cidades, haverá premiação por equipes também.

A expectativa é que a 41ª Prova Pedestre Padre Beline receba cerca de 300 corredores de Assis e região.

Os interessados em participar da prova mais antiga do interior de São Paulo podem acesssar o portal da organização: www.tvcomrunning.com.br