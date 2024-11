A340 – Dois sepultamentos em Assis neste domingo, 3 de novembro

Há dois sepultamentos programados para este domingo, dia 3 de novembro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

O senhor João Batista Bueno, de 92 anos, que morreu em Santo André, será velado na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, mas ainda não foi definido o horário do sepultamento.

O velório do senhor Vanderlei Moraes Filho, de 60 anos, acontecerá na sala 1 do Centro Funerário São Vicente, mas também não foi marcado o horário do sepultamento.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!