A334 – Telma começa a definir secretariado

Nada é oficial até que a prefeita eleita, Telma Andrade Spera, do PL, confirme, em entrevista, a sua equipe de gestão, mas alguns nomes para ocupar secretarias já estão praticamente certos.

A área da saúde, tema central da campanha eleitoral, onde se concentraram as maiores promessas, como o funcionamento por 24 horas do Pronto-Atendimento da vila Maria Isabel, a criação de um Pronto-Socorro pediátrico e a distribuição de medicamentos nas unidades de saúde, já tem um nome certo: Amanda Mailio Santana (foto abaixo), ex-secretaria municipal da Saúde de Cândido Mota e coordenadora de Captação de Recursos e Qualidade Hospitalar da Santa Casa de Assis, administrará a pasta com orçamento previsto em 2025 com cerca de R$ 163 milhões.

Amanda Mailio deve assumir

a Secretaria da Saúde

Outro nome certo para compor o futuro secretariado é o do advogado Leandro Bergonso, que coordena a equipe de transição e deve assumir a Secretaria Municipal de Governo, que terá uma receita de R$ 8,5 milhões.

O futuro secretário de Governo, Leandro Bergonso, já acompanhou Telma Spera e Alexandre Cachorrão em audiências no Palácio dos Bandeirantes (foto abaixo).

Leandro Bergonso (à direita),

ao lado de Telma e Cachorrão

Outro nome praticamente certo, mas que ainda não foi confirmado, é o da vereadora Vanessa Eugênio, do PL. Ela é considerada peça chave ao deixar a Secretaria de Assistência Social do prefeito José Fernandes, voltar para a Câmara, se abdicar da candidatura a prefeita, montar um bloco de vereadores independentes e transferir vários vereadores para o PL, que se incorporaram à campanha de Telma Spera.

Além de retribuir num gesto de gratidão, Telma teria, nomeando Vanessa Eugênio (PL), uma secretária com perfil técnico e político para dirigir uma pasta com orçamento de R$ 13 milhões e muitos problemas para solucionar 24 horas por dia.

Vanessa Eugênio, do PL

Uma secretaria que pode ter definição nos próximos dias é a de Esportes.

O nome mais forte para assumir a pasta é de Jamil Haddad Filho (foto abaixo), árbitro de futsal, ex-jogador de futebol, e que já trabalhou como diretor técnico na extinta Autarquia Municipal de Esportes, na durante a gestão do ex-prefeito José Santilli Sobrinho.

Por fora, para ser secretário de Esportes, ainda corre Elton (técnico do vôlei), que foi candidato a vereador pelo Avante, a convite do vice-prefeito Alexandre Cachorrão. Caso Telma defina por Jamil, Elton pode ser convidado para ser diretor técnico.

Jamil Haddad pode assumir

a secretaria de Esportes

O vereador Jonas Campos (foto avante), candidato a vereador pelo Avante, foi convidado a assumir a secretaria municipal da Cultura, mas pediu um prazo para responder. “Estamos avaliando”, confirmou Jonas, a um colega vereador, durante a sessão da Câmara nesta terça-feira.

Jonas Campos foi convidado para

assumir a Secretaria de Cultura

Na secretaria municipal de Negócios Jurídicos, o escolhido deve ser o advogado Cláudio Campos (foto abaixo), que integra a equipe de transição junto com seus sócios Fahd Dib e Mauro Servilha. Castro e Servilha têm experiência na área da administração pública por terem atuado na gestão do ex-prefeito Ricardo Pinheiro Santana.

Cláudio Castro deve assumir Secretaria de Negócios Jurídicos

A Secretaria Municipal da Educação, que possui a maior receita no Orçamento Municipal, tem sido o maior problema da prefeita eleita, que ainda não conseguiu definir um nome para a pasta. Três nomes convidados teriam declinado do convite.

A Secretaria Municipal da Fazenda deve ser ocupa por um técnico, que teria ajudado Telma a sanear as dívidas da Santa Casa no período em que ele foi provedora.

Na Secretaria Municipal de Obras e Serviços, Leandro Gabrigna, que atualmente está cedido ao Consórcio Intermunicipal do Vale Paranapanema -CIVAP- deve ser o indicado, mas o assunto ainda é discutido internamente.

Caberá ao vice-prefeito Alexandre Cachorrão indicar o nome do secretário de Indústria, Comércio, Desenvolvimento, que terá incorporado o Empreendedorismo.