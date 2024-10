A332 – Fabinho confirma fim da parceria com VOCEM e retorno do Assisense na Segundona

Chegou ao fim, após dois anos, a parceria entre VOCEM e Clube Atlético Assisense.

Em entrevista ao programa ‘Show de Bola’, na rádio Difusora FM, nesta segunda-feira, dia 28 de outubro, Fabinho Melo confirmou o rompimento com o VOCEM. Durante os dois anos da parceria, Melo ocuparia o cargo de gerente de futebol da equipe profissional, comandar as categorias de base. Em contra-partida, afastaria o Atlético Assisense das competições oficiais.

No entanto, na temporada 2023, após uma trajetória de 18 jogos de forma invicta do VOCEM no Campeonato Paulista da Série B, segundo Fabinho, “algumas pessoas quiseram influenciar”, fazendo com que ele se afastasse do profissional e passasse a se dedicar, exclusivamente, às categorias de base, onde permaneceu até a semana passada, quando foi informado que deveria deixar o CT onde alojava os atletas e realizava os treinamentos.

Na entrevista, Fabinho afirmou que “jamais recebeu salário” no período que ficou no cargo de gerente do VOCEM e que o clube também não destinava recursos para as categorias de base. ‘Sempre contei com apoio de minha família, dos meus amigos e de empresários que tenho no mundo do futebol”, disse.

Sobre as contratações dos atletas profissionais que compuseram o elenco do VOCEM nos últimos dois anos, Fabinho acredita que “elas não tenham sido erradas”. Para ele, “os jogadores contratados eram de alto nível, mas o ambiente extra-campo atrapalhou muito”, disse, sem entrar em detalhes. “Com o tempo, a imprensa e a cidade ficarão sabendo, por meios legais, o que acontece nos bastidores do VOCEM”, disse.

BASE – Com prazo dado pela diretoria do VOCEM para desocupar o Centro de Treinamento ‘Padre Beline’, Fabinho garante já ter conseguido um local para acomodar os jogadores e continuar os treinamentos.

O dirigente informou que o Assisense disputará um torneio na cidade de Londrina no final do mês. Para competição, considerada uma ‘vitrine do futebol’, Fabinho garante possuir 13 jogadores da categoria sub-20 e que inscreverá mais alguns atletas amadores da cidade.

PREFEITURA – Fabinho Melo espera contar com apoio da futura administração para disputar o Campeonato Paulista nas categorias sub-15 e 17. “Já tivemos uma conversa com a equipe da prefeita Telma e as tratativas avançadas”, garantiu.

O presidente do Conselho Deliberativo do Atlético Assisense, Jamil Haddad Filho, é cotado para assumir a secretaria municipal de Esportes. “O Jamil é um grande amigo e um dos principais incentivadores do Atlético Assisense. Tenho certeza, que essa parceria renderá ótimos frutos para o futebol da cidade”, aposta Fabinho.

SEGUNDONA – Com o fim da parceria com o VOCEM, o Atlético Assisense se movimenta para voltar ao futebol profissional em 2025, após dois anos de licenciamento. “À época, antes de firmar a parceria com o VOCEM, tivemos autorização do presidente da Federação, Reinaldo Carneiro, para afastar o clube. Agora, basta pagarmos as duas anuidades para inscrever o time no Campeonato Paulista da Série B”, explicou Fabinho.

De acordo com calendário da entidade que comanda o futebol em São Paulo, a Segundona, como é conhecida a Série B, deverá começar somente no final de abril.

Neste ano de 2024, 17 clubes disputaram a Segundona. Paulista de Jundiaí e Colorado de Caieiras garantiram o acesso à Série A-4.

Fabinho confirmou retorno

do Assisense ao futebol