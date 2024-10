A330 – Corpo de escritor, vítima de queda do 15º andar de navio, será sepultado em Assis

Será sepultado no início da tarde desta segunda-feira, dia 28 de outubro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis, o corpo do escritor e influenciador Carlos Alberto Mota Candreva (foto abaixo), de 32 anos, que morreu na noite de 30 de dezembro de 2023, após queda do 15º andar de um navio no Oceano Atlântico, próximo a São Sebastião-SP.

Desde que o corpo foi encontrado, a família aguardava a liberação da documentação para a despedida e sepultamento. Foi necessário realizar o exame de DNA para confirmar a identidade da vítima.

À época, a imprensa noticiou que Candreva teria se atirado ao mar após discutir com a namorada, que estava com ele num cruzeiro marítimo.

O show do cantor Alexandre Pires a bordo do navio foi cancelado pelos organizadores do cruzeiro em razão do ocorrido.

A família se despedirá de Carlos Candreva na sala 7 do Centro Funerário São Vicente e o sepultamento está marcado para às 14 horas desta segunda-feira, dia 28.

