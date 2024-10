A329 – Sepultamentos em Assis neste dia 28 de outubro

Há cinco sepultamentos programados para esta segunda-feira, dia 28 de outubro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No início da tarde, às 14 horas, será sepultado o jovem Carlos Alberto Mota Candreva, de 33 anos, que morreu no mar, no território de Cananéia-SP, no dia 30 de dezembro de 2023. O corpo, transladado para Assis, será velado na sala 7 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde partirá o féretro às 13h30.

A senhora Aparecida Sônia da Silveira Pimentel, de 63 anos, está sendo velada na sala 1 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 14h30. O sepultamento acontecerá às 15 horas.

O senhor Odair Nogueira de Mattos, de 79 anos, está sendo velado no Centro Funerário Peniel, na avenida Marechal Deodoro, 11, de onde sairá o cortejo fúnebre às 15 horas. O sepultamento foi marcado para às 15h30.

A senhora Áurea Barbosa Grandizoli, de 81 anos, será sepultada às 16 horas. O velório acontece na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 15h30.

No Complexo Prudenciana, está sendo velado Mateus Antônio Pereira, mas ainda não foi definido o horário do sepultamento, que poderá acontecer no final da tarde desta segunda-feira ou na manhã de terça-feira, dia 29.

REGIÃO – Em Cândido Mota, haverá o sepultamento da senhora Lázara Alves Cassemiro, de 94 anos, que está sendo velada no Velório Municipal.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!