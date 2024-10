A326 – Parada da Diversidade será domingo, na Concha Acústica

Acontece neste domingo, dia 27 de outubro, a partir das 14 horas, na Concha Acústica ‘Maestro Cornélio Fortuna’, na vila Xavier, mais uma edição da Parada da Diversidade do Movimento Orgulho LGBTQIAPB+.

De acordo com o Thiago Colzin, do Movimento ‘AMOLA’, diversas atrações artísticas já estão confirmadas e o espaço contará com opções de gastronomia e bebidas. “Queremos receber a comunidade e nossos familiares para uma tarde de muito amor à vida”, resumiu.

Entre as apresentações artísticas confirmadas estão: DJ Dedão, DJ Vitão, DJ Travadrake, DJ Cooldrive, Drag Carol de La Riva, Drag Kyara Diamond D’Lis, Drag Diana Diamond D’Lis, DIH Cavalcanti, DJ Wezz e DJ Kawa.

Colzin explica ainda que o tema da Parada da Diversidade neste ano será “Resistir para existir”, e que o objetivo “é destacar a importância de lutar pelos direitos e dignidade de todos”, resume.