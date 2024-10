A299 – Sepultamentos em Assis neste dia 2 de outubro

Há três sepultamentos programados para esta quarta-feira, dia 3 de outubro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No início da manhã, às 8h30, será sepultado o senhor João Pedro da Silva, de 75 anos, que está sendo velado na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 8 horas.

No começo da tarde, às 13h30, haverá o sepultamento do senhor Jonas Júnior Garcia, de 60 anos, que está sendo velado na sala 5 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o cortejo fúnebre às 13 horas.

Edmara Aparecida de Oliveira Rodeing, de 50 anos, está sendo velada na sala 1 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 15h30. Ela será sepultada às 16 horas.

REGIÃO – Em Pedrinhas Paulista, haverá o sepultamento do senhor Nicola Lecce, de 86 anos, que está sendo velado no Velório Municipal.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!