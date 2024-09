A294 – Quatro sepultamentos em Assis neste dia 25 de setembro

Há quatro sepultamentos programados para esta quarta-feira, dia 25 de setembro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No período da manhã, às 10h30, haverá o sepultamento do senhor Antônio Maurílio da Silva, de 67 anos, que morreu na UPA, no Jardim Aeroporto. Há suspeita que a causa da morte tenha sido COVID-19.

No final da manhã, às 11 horas, haverá o sepultamento de Eliélcio Francisco Teixeira, de 49 anos, que está sendo velado no Complexo Prudenciana, de onde sairá o cortejo fúnebre às 10h30.

A comerciante Valéria Regina Abe Hona, de 58 anos, está sendo velada na sala nobre do Centro Funerário São Vicente, ma avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 15 horas. O sepultamento foi marcado para às 15h30.

A senhora Joana Pereira da Silva Moret (foto abaixo), de 60 anos, está sendo velada na Segunda Igreja Batista de Assis, de onde sairá o cortejo fúnebre às 15h30. O sepultamento foi marcado para às 16 horas.

REGIÃO – Em Cândido Mota, será sepultado Rodrigo Aparecido Martins (foto abaixo), de 33 anos.

Aos familiares e amigos, nossos sepultamentos.

*Atualizado às 8h23