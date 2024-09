A273 – Sepultamentos em Assis neste dia 3 de setembro

Dois sepultamentos estão programados para esta terça-feira, dia 3 de setembro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

O senhor Sérgio Pereira Vianna Filho (foto abaixo), de 87 anos, está sendo velado no Centro Funerário Pax, na rua Smith Vasconcelos, na esquina do Hospital Regional, mas ainda não foi definido o horário do sepultamento.

Elisângela Silva Marques, de 49 anos, está sendo velada na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 15h30. O sepultamento foi marcado para às 16 horas.

REGIÃO – Na vizinha cidade de Cândido Mota, será sepultada a senhora Margarida Dutra Pereira (foto abaixo), de 85 anos.

Aos familiares e amigos, nossos sepultamentos