A262 – Festival de futebol dente de leite homenageia Zé Corrêa

A vila Operária prestou mais uma homenagem ao saudoso músico José Carlos Corrêa, o ‘Zé Corrêa’, que morreu aos 59 anos, no dia 30 de março de 2022.

Líder do grupo Catedral do Samba, intérprete e ex-presidente da Escola de Samba Unidos da Vila Operária, ‘Zé Corrêa’ também era amante do futebol e torcedor fanático do Corinthians e VOCEM.

Com seu cavaquinho, Zé Corrêa executou o Hino Nacional, antes da reestreia e vitória do VOCEM sobre o Presidente Prudente por 2 a 1, no dia 6 de abril de 2014, na retomada do ‘Esquadrão da Fé’ ao futebol profissional de São Paulo.

Zé Corrêa foi vice-campeão da Segunda Divisão da Copa Assis de futebol de salão na década de 80 (foto abaixo), atuou por quase três décadas no São José Operário e também atuou na equipe master do VOCEM por vários anos.

Zé Corrêa (penúltimo, em pé)

foi vice-campeão da Copa Assis

HOMENAGEM – Na manhã deste sábado, dia 17 de agosto, aconteceu a Festival ‘Zezinho’, de futebol dente de leite, para crianças com até 8 anos, na Areninha Tonicão.

Quatro equipes participaram das disputas: Assis Tênis Clube, Escolinha de futebol PV 48, Moleque Travesso e Maximus.

Na disputa emocionante de penalidades máximas, após o empate em 5 a 5, o Assis Tênis Clube venceu o PV 48 e sagrou-se campeão, com duas vitórias. O troféu foi entregue pela esposa de Zé Corrêa, Eliana Stein, e pela irmã do homenageado, Tina Corrêa.

VEJA QUEM PARTICIPOU:

Assis Tênis Clube

ASSIS TÊNIS CLUBE: Murilo, Arthur Bertolucci, Vitor, Eduardo Riccioli, Lucas, Benjamin, Arthur Caetano, Bernardo Vinhato, Noah Rezender e Matheus. Técnico Gersinho Mendonça.

Escolinha PV 48

Escolinha PV 48 – Pedro Franco; José Miguel Granado, Cauã Alexandre, Antônio Tomilheiro, Bernardinho de Lima, Enzo Eduardo e José Miguel Brás. Técnico Diego Fernando Lara

Moleque Travesso e Escolinha Maximus

Moleque Travesso: Felipe Ernesto, Douglas Trindade, Gabriel Brito, José Arthur, Enzo Scorsa, Antony Nascimento e Ian Machado. Técnico: João Carlos ‘Corina’

Escolinha Maximus: Davi Dias, Antony Franzi, Conrado Franzi, Miguel Magro, Gustavo Moraes, Thaironi Souza, Pietro Souza, Davi Luiz, Kaiky e Benjamin. Técnico: Ender Jesus

Árbitro: Ricardo Catelli