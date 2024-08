A258 – Seis sepultamentos em Assis neste dia 16 de agosto

Há seis sepultamentos programados para esta sexta-feira, dia 16 de agosto, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

A senhora Maria Vieira Firmino, de 86 anos, está sendo velada no Complexo Prudenciana, de onde sairá o cortejo fúnebre às 8h30. O sepultamento foi marcado para às 9 horas.

A senhora Cláudia Vicentina Comelli Cruz, de 66 anos, está sendo velada na sala 1 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 9h30. O sepultamento ocorrerá às 10 horas.

O decorador Ricardo Sanches Jabur (foto abaixo), de 64 anos, terá uma rápida despedida às 9 horas, no saguão do Cemitério Municipal da Saudade. Logo em seguida, haverá o sepultamento.

Na sala nobre do Centro Funerário São Vicente, está sendo velado André Luis Lopes, de 46 anos. O horário do sepultamento não foi definido.

Na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, acontece o velório de Mauro José Torres, de 52 anos, mas não foi definido o horário do sepultamento.

No Centro Funerário Pax, na rua Smith Vasconcelos, na esquina do Hospital Regional, está sendo velada a senhora Laurinda Maria de Freitas (foto abaixo), de 88 anos. O horário do sepultamento também não foi definido.

REGIÃO – Em Cândido Mota, será sepultado Luiz Antônio da Silva.

Na cidade de Maracaí, será sepultada a senhora Ivete Atadia Aniceto, de 63 anos.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos.