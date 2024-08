A257 – Amigos preparam despedida para Ricardo Jabur, às 9 horas, no cemitério

“Nosso querido Ricardo Jabur, filho dos saudosos ‘seo’ Mufid Jabur e professora Dolores (foto abaixo), merece e terá uma despedida digna”. A frase é de uma antiga amiga de Ricardo Sanches Jabur, que confirmou estar preparando uma despedida ‘digna’ ao decorador, no saguão de entrada no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis, às 9 horas desta sexta-feira, dia 16 de agosto.

Professora Dolores e Mufid Jabur (pais de Ricardo)

O decorador Ricardo Sanches Júnior (foto abaixo) morreu aos 64 anos, na manhã desta quinta-feira, dia 15 de agosto, no Hospital Regional de Assis, após enfrentar graves complicações de diabetes. “Queremos agradecer ao doutor Giovane (médico vascular) e à equipe de enfermagem da Unidade de Saúde da Vila Prudenciana pelo atendimento humanizado ao Ricardo nos últimos meses de sua vida”, completou uma outra amiga.

O corpo de Ricardo Jabur encontra-se no Centro Funerário Uniplan, de onde será levado na manhã desta sexta-feira, dia 16, para o Cemitério Municipal da Saudade.

‘Quando o corpo chegar ao saguão do cemitério, queremos fazer um despedida digna, com orações ao nosso eterno amigo”, finalizam as amigas de Ricardo Jabur.

Ricardo Jabur morreu aos 64 anos