A254 – Só a vitória do Mirassol, contra o líder XV de Jaú, tira a vaga do VOCEM na Copa Paulista

No jogo que complementou a penúltima rodada da primeira fase da Copa Paulista, pelo Grupo 1, na noite desta terça-feira, dia 13 de agosto, em Presidente Prudente, Grêmio Prudente e Mirassol ficaram no empate em 1 a 1.

O resultado eliminou o Grêmio Prudente e obriga o Mirassol a vencer o líder XV de Jaú em casa, no sábado, dia 17, às 15 horas, para ‘roubar’ a terceira posição e a vaga do VOCEM.

Uma vitória do time de Jaú, ou mesmo empate, garantem vaga ao VOCEM.

Com oito jogos já realizados, o ‘Esquadrão da Fé’ de Assis folga na última rodada: “Continuamos vivos e respirando”, disse, aliviado, o presidente Lauro Valim.

Faltando apenas uma rodada, o XV de Jaú (16 pontos) e o Votuporanguense (12 pontos) estão matematicamente classificados.

O VOCEM, com 8 pontos, continua em terceiro e torce por uma derrota do Mirassol ou empate no jogo contra o XV de Jaú, para continuar na competição.

O Mirassol é o quarto colocado com 7 pontos, mas tem apenas uma vitória na competição, contra duas do VOCEM. Por isso, precisa vencer o XV porque o empate favorece o time de Assis.

O Grêmio Prudente, com 4 pontos, mesmo vencendo o Votuporanguense na última rodada, chegaria a 7 e não ultrapassa o VOCEM.

MISTO – O Mirassol está disputando a Copa Paulista com um time reserva, formado, na sua maioria, por atletas que disputaram o Campeonato Paulista da categoria sub-20. O time principal está na terceira posição do Campeonato Brasileiro da Série B e neste sábado, dia 17, às 17 horas, joga em Fortaleza, contra o Ceará.

EMPATE – No jogo desta terça-feira, à noite, em Presidente Prudente, o Grêmio Prudente abriu o placar com Rodrigo, aos 18 minutos da segunda etapa.

Nos acréscimos, Gustavo empatou para o Mirassol e eliminou o Grêmio Prudente.

Mirassol comemora gol de empate

Imagem: Paulo H. Dias