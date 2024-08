Sepultamentos programados para esta sexta-feira, dia 9 de agosto.

O senhor Valdir Borges do Amaral, de 62 anos, está sendo velado no Complexo Prudenciana, de onde sairá o cortejo fúnebre às 3 e meia da tarde. O sepultamento foi marcado para às 16 horas, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

REGIÃO – Em Cândido Mota, nesta sexta-feira, será sepultado o senhor José Roberto Teodoro, que está sendo velado no Velório Municipal.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!