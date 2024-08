A246 – Santuário da vila Adileta prepara Semana da Família

Uma celebração na igreja da vila Cláudia (foto abaixo), na noite deste sábado, dia 10 de agosto, abre a Semana da Família na vila Adileta.

Preparada pela Pastoral Familiar 2024, a semana, com o tema: “Nada poderá nos separar do amor de Deus”, terá atividades no período de 10 a 18 de agosto.

Acompanhe a programação:

10/08 (Sábado)

Abertura com Missa na Vila Cláudia

Abertura: O Amor que Une

Horário: 19:00

Atividade: Celebração de abertura, com bênção especial às famílias

Abertura será na igreja da vila Cláudia

11/08 (Domingo)

Missa no Santuário

Família, Coração do Mundo

Horário: 19:00

Atividade: Após a missa, haverá uma roda de conversa sobre: “A importância da família na sociedade”.

12/08 (Segunda-feira)

Salão Paroquial Santuário

Atividade de Catequese – Oficina de Artes

Unidos em Cristo: Arte e Fé

Horário: 19:00

Oficina de artes para crianças e pais, criando juntos um símbolo da família

13/08 (Terça-feira)

Missa na Ermida

Nossa Senhora, Ilumine.

Horário: 19:00

Atividade: Missa, seguida de procissão luminosa e oração pelas famílias.

14/08 (Quarta-feira)

Missa no Santuário

Educação em Cristo: Vicentinos em Missões

Horário: 19:30

Atividade: Teatro das Mulheres Vicentinas da Diocese.

15/08 (Quinta-feira)

Adoração ao Santíssimo no Santuário

A Força da Oração em Família

Horário: 19:30

Atividade: Noite de adoração e oração pelas famílias, com momentos de reflexão sobre: “Vou amar minha família até o fim”.

16/08 (Sexta-feira)

Noite de Louvor e Oração Com Setores na vila Cláudia

•Missa e Louvor: Um Canto de Amor

•Horário: 19:00

•Atividade: Noite de louvor e adoração com músicos do Santuário.

Logo após Noite Festiva da Vila Cláudia

17/08 (Sábado)

Missa no Santuário

Superando Desafios Juntos

Horário: 19:30 missa

Local: Salão Paroquial

Atividade: Após a missa, palestra com Gilberto Marques, sobre desafios e superações na vida familiar.

18/08 (Domingo)

Encerramento com Missa no Santuário

Encerramento: Renovando Nossa Aliança de Amor

Horário: 09:30hs

Atividade: Missa solene de encerramento, com carreata com a Sagrada Família, bênçãos dos carros, arrecadação de alimentos e bênção final para todas as famílias presentes.