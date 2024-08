A243 – VOCEM perde em Mirassol e precisa vencer Votuporanguense domingo, no Tonicão

O VOCEM foi derrotado pelo time misto do Mirassol por 1 a 0 na noite desta segunda-feira, dia 5 de agosto, no estádio José Maria Campos de Maia, em Mirassol.

O único gol saiu nos acréscimos do primeiro tempo, quando o atacante Fabrício, infiltrado na zaga mariana, de coxa, tocou no canto direito do goleiro Leonardo.

O VOCEM pouco produziu ofensivamente para tentar chegar ao empate, apesar das mudanças promovidas pelo técnico Vilson Taddei.

O VOCEM entrou em campo com: Leonardo; João Silveira, Thurran, Samuel e Felipe Melo; Regino, Serginho e Guthierres; Walysson, André e Ueslei. Entraram: Pecel, Deivid, Juan Palacios e Zanatelli.

Felipe Melo e Pecel foram advertidos com cartão amarelo.

Ultrapassado pelo Mirassol na zona de classificação, o VOCEM ainda tem um jogo a menos que seus concorrentes pela vaga.

Domingo, o Esquadrão da Fé receberá o já classificado Votuporanguense no estádio Tonicão.

O time precisa vencer e ainda depende de tropeço dos concorrentes.

VOCEM e Mirassol se enfrentaram em Mirassol – Imagem: Paulo H. Dias