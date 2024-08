A241 – Suspenso, Zé Augusto desfalca o VOCEM hoje à noite, em Mirassol

Nesta segunda-feira, dia 5 de agosto, às 19 horas, o VOCEM entra em campo no estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol, pela oitava rodada da Copa Paulista.

O único desfalque do time comandado pelo técnico Vilson Taddei (foto abaixo) é o médio volante Zé Augusto, expulso na derrota para o XV de Jaú, no estádio Tonicão, na rodada anterior. Regino ou Serginho devem ser as opções do treinador.

Técnico Vilson Taddei, do VOCEM

A vitória do XV de Jaú neste sábado, dia 3, contra o Grêmio Prudente.por 1 a 0, favoreceu o VOCEM.

“Os resultados dos demais confrontos têm sido favoráveis, mas precisamos fazer nossa parte. Viajaremos com o objetivo de vencer”, garantiu o presidente Lauro Valim.

A Federação Paulista de Futebol escalou Rodrigo Gomes Paes Domingues, de 40 anos, para apitar a partida. Ele terá como assistentes: Bruno Silva de Jesus, de 38 anos, e Vladimir Nunes da Silva, também de 38 anos.

TIME MISTO – O Mirassol disputa a Copa Paulista com um time misto, formado por jovens da equipe sub-20 e jogadores que não têm sido aproveitados no time principal, que disputa as primeiras posições do Campeonato Brasileiro da Série B.

Um dos destaques do time é o goleiro Vanderlei (foto abaixo), que teve passagens pelo Santos, Vasco e Grêmio. Na disputa pela vaga no time principal com Muralha, o recém contratado de 39 anos tem atuado pelo time B para ‘ganhar ritmo de jogo’.

Vanderlei deve jogar contra o VOCEM

No empate em Votuporanga, na rodada anterior, Vanderlei foi o goleiro.

Último colocado na classificação do Grupo 1, o adversário do VOCEM precisa de uma vitória para ter chances de brigar pela vaga.

Uma eventual vitória fará o Mirassol ultrapassar o VOCEM na zona de classificação.

Após a partida desta noite, o VOCEM só tem mais um compromisso na primeira fase. Receberá o Votuporanguense no estádio Tonicão, no próximo domingo, dia 11 de agosto.

Já o Mirassol terá dois confrontos: O Grêmio Prudente (fora de casa) e o líder XV de Jaú (em Mirassol).

CLASSIFICAÇÃO

XV de Jaú – 16 pontos

Votuporanguense – 12 pontos

VOCEM – 5 pontos

Grêmio Prudente e Mirassol – 3 pontos