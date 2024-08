A239 – Assisense morre em acidente na Raposo Tavares

O motorista assisense Ednei Aparecido da Silva (foto abaixo), de 47 anos, morador do Conjunto Habitacional Assis IV, nas proximidades do Terminal Rodoviário de Assis, morreu em acidente registrado no início da noite desta quinta-feira, dia 1º de agosto, na rodovia Raposo Tavares.

Por volta de 19 horas, ele conduzia um veículo Corola, prata, na rodovia Raposo Tavares, no sentido Presidente Prudente a Assis, quando bateu na traseira de um caminhão Ford Cargo, placas de Senador Amaral-MG, carregado com feno.

Ednei chegou a ser socorrido com vida e foi removido ao Núcleo de Atendimento Referenciado -NAR – do Hospital Regional, onde não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu, momentos depois.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal para ser ser submetido ao exame necroscópico.

Assim que for liberado, o corpo será velado na Catedral de Assis, de onde sairá o féretro às 15 horas. O sepultamento foi marcado para às 15h30.

Carro de Ednei após acidente – Imagem: The Brothers