A235 – Feira Literária de Assis começa nesta sexta-feira, dia 2, no Galpão Cultural

Na sexta-feira, dia 2 de agosto, sábado e domingo, dias 3 e 4, acontece a 5ª Feira Literária de Assis no Galpão Cultural. O evento literário terá duração de três dias, com oficinas, rodas de saberes e lançamentos de livros e outras publicações, bem como apresentações culturais, feira de livros e outras artes. Todas as atividades são gratuitas.

A 5ª FLiA tem como temática a Literatura Infanto-juvenil e propõe dar continuidade e fortalecer o espaço ciranda construído durante a 2ª FLiA, em 2018, e fomentar a literatura em todas as suas potencialidades, principalmente, para crianças e adolescentes.

A Feira Literária de Assis teve início em 2017 com o desejo de garantir um espaço de lançamentos, trocas de saberes e encontros entre artistas e população de Assis e região. Em sua segunda edição, em 2018, a FLIA – Mulheres passou a contar com a parceria do Clube de Leitura “Leia Mulheres” na sua organização e destacou a questão de gênero na cena literária.

Na terceira edição da FLiA, em 2019, a temática da Literatura Marginal valorizou materiais literários que são produzidos de forma independente por cordelistas, poetas e artistas que se identificam com uma escrita à margem das cidades, dos corpos ou da própria literatura.

A 4ª FLiA – Abayomi, em 2022, teve como fundamento a potência criativa e de resistência da cultura afro-brasileira.

Serviço: 5ª FLiA

Quando: 2,3 e 4 de agosto

Endereço: Ponto de Cultura Galpão Cultural, Travessa Sorocabana, nº 40

Entrada gratuita.

Mais informações: Instagram e Facebook: @feiraliterariadeassis

Programação 5ª FLiA

Sexta-feira, 2 de agosto

13h Oficina: Slam – escrita e performance poética – Bru Motta

13h30 Espetáculo Histórias de Brincar – Histórias Cantadas, jogos e brincadeiras da cultura popular – Fernanda Munhão

19h Cabaré Cultural – Galpão da Lua

20h30 Roda de Saberes “Literatura na Escola”

Abertura: Contação de História “O Guardador de Memórias”

Feira de Livros a partir das 16h

Feira de Economia Solidária a partir das 18h

Sábado, 3 de agosto

10h Qual história quero contar?

Oficina de Contação, Jogos e Brincadeiras – Ana Luiza Reis

10h Quem dança brinca ou quem brinca dança? Oficina de Brincadeiras – Sandrinha

14h Oficina de Ilustração – Ricardo Bagge

14h Oficina de Slam -Slam Subversão

14h Lançamento de livros

Feira de Troca de Brinquedos e Livros a partir das 16h

16h Helena Black no Caminho da Grande Árvore – Helena Black

17h Brincando de Bumba Meu Boi – Angoleiros do Sertão

18h Contação de História “O Sumiço do Segismundo” – Cia Teatro da Recusa

18h Lançamento de livros e outras publicações

19h30 Roda de Saberes “Contando Histórias”

Abertura Contação de História “História da Missonga” – Sandrinha

21h Noite de Lançamentos de livros com mediação de Janaína Leslão

22h30 Samba Rural- Angoleiros do Sertão

Feira de Livros a partir das 15h

Feira de Economia Solidária a partir das 16h

Domingo, 4 de agosto

12h Feijoada de Letrinhas

12h30 Apresentação Musical Jézz

14h30 Contação de História “Três Contos Africanos de Adivinhação” – Cia Fabrincantes 15h Espetáculo Abrakbça – Renan Inquérito

Feira de Livros a partir das 12h

Feira de Economia Solidária a partir das 12h

Programação Bônus

Sexta-feira, 2 de agosto

20h Contação de História “Os vizinhos” – Giulia Coutinho

20h Teatro Lambe-Lambe “Memórias” – Cia Teatro da Recusa

20h Sala de Jogos – Moradia Games e Sandro Albertini

Sábado, 3 de agosto

A partir das 10h LUDICO

16h Tranças Afro – Júlia

19h30 Oficina de leitura – A linguagem é um brinquedo – Michelle Joaquim

20h30 Contação de história “A Filha do Sol”, Italo Calvino – Ana Luiza Tece

Domingo, 4 de agosto

11h Contação Giuseppe Serelepe -Cia Cirandando

11h Esportes – Atlética Unesp

12h Pintura Facial – Giovanna Torres