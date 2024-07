A230 – Dois sepultamentos em Assis neste dia 26 de julho

Há dois sepultamentos programados para esta sexta-feira, dia 26 de julho, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

O senhor Isunêta Kubota (foto abaixo), de 83 anos, está sendo velado no Centro Funerário Pax, na rua Smith Vasconcelos, na esquina do Hospital Regional, mas ainda não foi definido o horário do sepultamento.

A senhora Chizue Tomida, de 90 anos, que morreu na Santa Casa, será velada na sala nobre do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, mas também não foi definido o horário do sepultamento.

REGIÃO – Na cidade de Florínea, no final da tarde, será sepultado o senhor Alfredo Ciciliato, de 67 anos, que está sendo velado no Velório Municipal.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!