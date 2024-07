A227 – Guthierres, destaque em 2023, está de volta ao VOCEM

Guthierres está de volta ao VOCEM.

O craque da temporada 2023, que disputou o Campeonato Paulista da Série A2 pelo Juventus da capital, no primeiro semestre de 2024, foi recontratado pela diretoria mariana logo após a primeira vitória do ‘Esquadrão da Fé’ na Copa Paulista, em Presidente Prudente, diante do Grêmio Prudente.

O jogador já se apresentou em Assis e participou do treinamento desta terça-feira, dia 24, e deverá estar à disposição do técnico Vilson Taddei para o jogo contra o XV de Jaú, domingo, dia 28, às 10 horas, no estádio Tonicão.

