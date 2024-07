A214 – Três sepultamentos em Assis neste dia 17 de julho

Há três sepultamentos programados para esta quarta-feira, dia 17 de julho, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No período da manhã, às 10 horas, será sepultada a senhora Edna Lúcia Guerra Villas Boas, de 64 anos, que está sendo velada na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 9h30.

A freira Célia Dias Paião, de 80 anos, que morreu no Rio de Janeiro, será velada a partir do meio dia na sala 5 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 15h30. O sepultamento foi marcado para às 16 horas.

A senhora Neide Coutinho da Silva, de 66 anos, está sendo velada na sala 1 do Centro Funerário São Vicente, mas ainda não foi definido o horário do sepultamento.

Em Lutécia, será sepultada a bebê Maitê Dorini Toledo Rodrigues.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!