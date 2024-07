A209 – Galpão da Lua traz Cabaré Cultural à vila Progresso neste sábado

Com cenas e números de teatro de rua, circo, música e contação de histórias, o ‘Cabaré Cultural’, que reúne diferentes linguagens e vertentes culturais num único espetáculo onde o público se diverte e participa do começo ao fim, chega à vila Progresso, em Assis, neste sábado, dia 13 julho.

Só nesse ano, a trupe já visitou diferentes lugares, através de um projeto de circulação. O grupo já esteve em Regente Feijó, Presidente Prudente, Teodoro Sampaio e Ribeirão dos Índios. Agora, chegou a vez de Assis receber a encenação num espaço coletivo da vila Progresso.

O Ponto de Cultura Galpão Cultural de Assis, que é um importante parceiro do Galpão da Lua, também apoia essa realização.

O Cabaré é um espetáculo de variedades apresentado por uma trupe de atuadores, formada por integrantes do Galpão da Lua, que mistura números de música, circo, teatro e cultura popular, tudo feito de uma forma cômica e divertida, para a fruição de pessoas de todas as idades.

Essa circulação, que acontece pelo “Interior profundo” de São Paulo, tem o apoio da Secretaria de Estado da Cultura, Indústria e Economia Criativa de São Paulo, a partir de uma Emenda Impositiva, da Deputada Estadual Márcia Lia, no Orçamento Estadual.

A deputada conhece o trabalho do Galpão da Lua como ponto de cultura e com esse projeto o apoio visa difundir sua peça de artes cênicas para mais público da região, fazendo chegar a diferentes lugares e espaços alternativos, buscando sempre a mais ampla acessibilidade para as pessoas, fortalecendo um modelo de ação cultural democratizante do bem cultural que é o que o Ponto de Cultura Galpão da Lua já desenvolve.

SERVIÇO

O que? “Cabaré Cultural” do Galpão da Lua

Quando? Sábado, 13 de julho, às 19h

Onde? Quadra Esportiva Vila Progresso, na rua Pompéia 205 – Assis/SP

Gratuito

Criação: Galpão da Lua.

Direção: Coletiva.

Figurino e Cenário: Criação Coletiva.

Elenco: Luís Valente, Tiago Munhoz, Fenando Ávila, Jessica Camarim, José Junqueira, Igor Cardoso, Mariane Palhares, Ana Paula Carneiro, Giulia Carneiro Munhoz

Linguagem: Artes cênicas de rua,

Duração: 60 minutos.

Classificação: Livre.

Fotos: Gasalucinação